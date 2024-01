Fondi Ue, un piano per 117 assunzioni alla Regione Siciliana

Sul piatto ci sono 117 posti a tempo indeterminato alla Regione. Assunzioni finanziate dallo Stato per andare a rafforzare gli uffici che si occupano di programmazione e spesa dei fondi europei. La giunta regionale, riunita ieri mattina dal presidente Schifani, ha avviato le procedure per il primo concorso del 2024.

Si tratta in realtà di una procedura che si muove su un doppio binario, nazionale e regionale. La giunta ieri ha deliberato di partecipare a una manifestazione di interesse avviata dalla presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare è stato il dipartimento nazionale per le Politiche di Coesione ad aprire una gara fra enti locali per accaparrarsi finanziamenti e quote di assunzioni con cui rafforzare i propri uffici. Il totale delle assunzioni che verranno fatte è di 2.129. La Sicilia ha chiesto con la delibera approvata ieri in giunta di poter avere per sé una quota di 117 posti.

