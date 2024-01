Sanità, Schifani: «In Sicilia quasi azzerate le liste d'attesa»

«Ha ragione l’onorevole Tajani: le liste d’attesa nella sanità sono vergognose. Non si può dire a chi ha necessità di un ricovero, di una prestazione ambulatoriale o di un esame specialistico: ripassi dopo perché non abbiamo posto. Ecco perché in Sicilia, fin dal nostro insediamento, abbiamo voluto affrontare da subito il problema. Abbiamo avviato, infatti, una collaborazione sinergica con la sanità privata di qualità e previsto, nel contempo, incentivi economici per il personale sanitario e parasanitario pubblico che, fuori dagli orari di lavoro, si dedichi a questa missione. E i risultati ci hanno dato ragione: è di dominio pubblico che in un anno, nell’Isola, le liste d’attesa siano state abbattute di circa il 90% e in alcuni casi, come nella provincia di Trapani, addirittura azzerate». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando le dichiarazioni del segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

«Le interminabili liste d’attesa - aggiunge Schifani - sono dovute anche alla carenza dei medici in tutta Italia, frutto di una programmazione sbagliata degli anni scorsi, quando è stato introdotto il numero chiuso per le iscrizioni alle facoltà di Medicina. Oggi si paga quella scelta, che dev’essere rivista. Da tempo ho avviato un’interlocuzione con il ministro dell’Università Bernini affinché si rimedi all’errore. Sono fiducioso che nel prossimo futuro ci possa essere una decisione in tal senso».