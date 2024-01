I sindacati sull’emergenza siccità in Sicilia: «Il governo regionale ci snobba»

«Solo dalla stampa apprendiamo dell’aggiornamento del Piano di gestione delle acque nel Distretto idrografico siciliano per il periodo 2021-2027. Ancora una volta siamo costretti a ricordare al governo regionale che non si possono tenere fuori le parti sociali da scelte strategiche fondamentali per l’economia e il lavoro, per i cittadini e per la stessa qualità della vita nella nostra Isola. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ci convochi per un incontro. E lo faccia con urgenza». Lo affermano, in una nota congiunta, i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Sicilia, Pino Foti, Stefano Trimboli e Andrea Bottaro.

«Sono tutte notizie di rilievo strategico - aggiungono i sindacalisti - su cui la Regione così come Autorità di Bacino e Siciliacque con il suo nuovo proprietario Italgas non hanno ritenuto doveroso coinvolgere le organizzazioni sindacali. Riteniamo sbagliato e totalmente improduttivo escludere le parti sociali dalla concertazione su soluzioni che riguardano l’emergenza siccità».