Province, nuovo sprint: il testo della legge arriva a Galvagno

Il primo passo per portare la legge che reintroduce l’elezione diretta dei presidenti della Province in aula all’Ars è stato compiuto ieri. Il testo, che aveva già superato l’esame in commissione, è stato spedito al presidente Gaetano Galvagno (nella foto) proprio perché venga calendarizzato per il voto.

A spingere sull’acceleratore sono, di nuovo, la Dc e Forza Italia. Mentre qualche dubbio ha sollevato ieri Fratelli d’Italia, che preferirebbe puntare subito sulla riforma urbanistica (che contiene la sanatoria nelle coste) e poi sulle Province.

Intanto però il dado è tratto e la palla passa al presidente della Regione, Renato Schifani, che si è sempre detto a favore dell’esame immediato della legge sulle Province, e al presidente dell’Ars, il meloniano Gaetano Galvagno, che dovrà decidere il nuovo calendario post Finanziaria. La data delle elezioni dovrebbe poi essere il 9 giugno, che coincide col voto per le Europee.

