Formazione professionale in Sicilia, spunta la riforma «fantasma»

La rivoluzione viaggia in due brevi quanto (all’apparenza) incomprensibili commi inseriti a notte fonda, lunedì, nel maxi emendamento che ha portato la Finanziaria al traguardo. Poche righe che hanno - spiegano gli esperti - il valore di una riforma e che potrebbero spingere la maggior parte degli enti medio-piccoli della Formazione professionale (già in rivolta) a chiudere lasciando il settore alle grandi sigle.

Si tratta di norme che hanno scatenato una guerra (post approvazione) anche interna alla maggioranza. Perché la Lega le contesta e minaccia, con l’assessore al ramo, di portare all’Ars misure opposte per salvaguardare il sistema nella sua forma attuale.

Si vedrà. Intanto vanno registrate queste due norme. La prima prevede che venga tolto il tetto massimo che, su ciascun bando che stanzia fondi pubblici, può essere assegnato a ogni ente. Era una misura introdotta qualche anno fa per evitare che i colossi del settore fagocitassero i finanziamenti a danno delle sigle minori. In pratica, in ogni bando fino a oggi la Regione era costretta a inserire una percentuale massima assegnabile a ciascun vincitore in base al budget. Ora questo limite viene tolto del tutto.

Già così sarebbe stata una mannaia per gli enti medio-piccoli, che danno impiego alla maggior parte dei 5 mila dipendenti (fra contratti a tempo pieno e flessibili) del settore. E infatti quando nei giorni scorsi il Giornale di Sicilia ha illustrato la proposta allo studio era scoppiata la rivolta di Cgil, Cisl e Uil che temevano appunto di sacrificare gli enti in cui c’è più personale con contratto nazionale e full time. Ma poi nella notte fra lunedì e martedì è stata inserita nel maxi emendamento una seconda norma traducibile così: in ogni sede distaccata, e ogni ente ne ha tantissime, vanno assunti a tempo indeterminato un direttore, un tutor, un operatore di segreteria e un operatore ausiliario. Senza queste assunzioni l’ente perderebbe l’accreditamento, cioè il «patentino» per ottenere fondi pubblici.

