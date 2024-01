Via libera all'Ars al disegno di legge di stabilità per il 2024

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge di stabilità per il 2024. Voti favorevoli 39, contrari 23. La seduta è stata sospesa per consentire al governo di riunirsi per approvare la modifica del bilancio, poi si ritornerà in aula per la votazione del documento contabile.

L’Ars ha anche approvato il maxi emendamento alla finanziaria, con norme di spesa e ordinamentali e sub emendato anche norme della minoranza che hanno avuto il parere favorevole del governo. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, quindi ha comunicato lo stralcio del maxi emendamento, che sarà votato in un apposito disegno di legge subito dopo il voto della finanziaria. Il maxi emendamento vale circa 100 milioni di euro.

in aggiornamento