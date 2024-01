Marco Falcone pensa alle Europee: «Non so se sarò ancora qui per la prossima finanziaria»

«Non so se sarò ancora qui, ma certamente l’auspicio è che la prossima manovra finanziaria sia approvata entro il 31 dicembre, perché questo comporta una migliore gestione del bilancio della Regione». Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, intervenendo in aula dopo l'approvazione dei documenti finanziari e contabili. Una dichiarazione che suona come una conferma per una sua candidatura alle prossime elezioni europee, dove potrebbe non essere l’unico assessore della giunta Schifani a partecipare alla prossima tornata.