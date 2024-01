Il conto salato degli incendi estivi in Sicilia, danni per 150 milioni

Alla Protezione Civile regionale adesso hanno un quadro preciso di quanto sono costati (o costeranno) gli incendi che fra luglio, agosto e ottobre hanno devastato la Sicilia. E il conto è davvero salatissimo: almeno 150 milioni. Una cifra che promette di scuotere l’Ars, perché mentre i 70 parlamentari progettano di impegnare una ventina di milioni per feste, sagre e campi sportivi si scopre che per ristorare cittadini e imprenditori piegati dalle fiamme c’è poco nella Finanziaria che va al voto finale lunedì.

È una partita delicatissima, che si sta giocando di rimbalzo fra Roma e Palermo. La Protezione Civile regionale, guidata da Salvo Cocina, ha completato un primo monitoraggio dei danni di questa estate: «Abbiamo contato circa 150 immobili distrutti o danneggiati - spiega il dirigente - e decine di auto bruciate. E poi reti idriche ed elettriche, e pure telefoniche, annientate dalle fiamme. Ci sono anche aziende che hanno visto andare in fumo mezzi di produzione e strutture. Senza considerare, ovviamente, i boschi finiti in cenere che hanno un valore diverso e non rientrante nei 150 milioni che abbiamo calcolato».

