Schifani: «È l’anno dei concorsi, rifiuti e lavoro le altre priorità per la Sicilia»

Il 2024 sarà l’anno dei nuovi concorsi alla Regione. Seduto nel salotto della sua abitazione, Renato Schifani inizia da qui la sua analisi del futuro prossimo. Che comprende anche - il presidente ne è certo - i poteri speciali per realizzare i termovalorizzatori, l’aumento dell’occupazione grazie alla ripresa dell’economia frutto della Finanziaria approvata nei tempi di legge e due competizioni elettorali, le Europee e le Provinciali, che si terranno probabilmente nella stessa giornata per un election day che animerà la sfida interna alla maggioranza.

Presidente, avete calcolato quante assunzioni saranno possibili grazie allo sblocco dei concorsi concordato col governo nazionale un paio di mesi fa?

«Intanto vorrei premettere che l’accordo con lo Stato ci consente di risparmiare ogni anno, a regime, circa 700 milioni che altrimenti avremmo dovuto versare come compartecipazione alla spesa sanitaria. Per quanto riguarda i concorsi sappiamo già che nel triennio potremo assegnare oltre mille posti grazie allo sblocco del turn over. Nel solo 2024 prevediamo di mettere in palio 436 posti alla Regione. Se ci saranno graduatorie ancora valide e recenti potremmo farle scorrere ma per la maggior parte questi posti verranno assegnati per concorso».

L'intervista completa al presidente della Regione Renato Schifani realizzata da Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi