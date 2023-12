Primo ok alla trasformazione del Cefpas in ente sanitario. La commissione Bilancio dell’Ars ha dato il via libera ieri al comma dell’articolo 36 del disegno di legge di stabilità che prevede il riconoscimento del Centro di formazione come ente del sistema sanitario regionale, rispetto alla forma giuridica attuale quella di ente di diritto pubblico. La norma consentirebbe la stabilizzazione di una dozzina di dipendenti.

Nella foto il direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo