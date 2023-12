Ars, la commissione Bilancio approva un nuovo straccia bollo auto

Nuovo straccia bollo auto. In commissione Bilancio all’Ars è stato approvato un articolo che prevede la riduzione del 10 per cento per chi è in regola con i pagamenti e una ulteriore riduzione del 10 per cento per chi opera la domiciliazione bancaria del versamento. La norma è stata voluta dall’assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

Inoltre, spinto anche dai grillini che l’avevano proposto con Roberta Schillaci, è passato l’emendamento che, «sempre sul bollo auto prevede - spiega la deputata - l’esenzione di sanzioni e interessi per i pagamenti la cui scadenza era prevista tra il’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024».