La pioggia delle norme elettorali sulla Finanziaria siciliana

Ci saranno norme che finanzieranno prestiti a tasso azzerato per aiutare le famiglie in difficoltà. Misure che consentiranno alle imprese di ottenere subito contributi che altrimenti sarebbero arrivati in un lungo periodo di tempo. E poi stabilizzazioni e una valanga di proposte per erogare fondi al mondo del welfare.

Più che i 5 mila emendamenti che ancora appesantiscono il cammino della Finanziaria sono gli accordi politici che stanno maturando fra governo e partiti a delineare il volto popolare della manovra che il presidente Schifani e l’assessore Marco Falcone continuano a spingere verso il varo entro fine anno. E il fatto che sia una Finanziaria che svilupperà i suoi effetti per lo durante i mesi che ci separano dalle Europee fa sì che tutti i partiti stiano puntando su emendamenti molto elettorali.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi