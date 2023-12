Caos Finanziaria, all'Ars è scontro in Commissione sui fondi ai Comuni per le feste

La Commissione Affari istituzionali dell’Ars è stata sospesa su una norma della manovra finanziaria - precisamente l'articolo 5 - che prevede un milione e mezzo di contributi ad alcuni Comuni per manifestazioni, feste religiose e iniziative di vario tipo.

Il caos è esploso quando Pd, M5s, Sud chiama Nord e Gianfranco Miccichè del gruppo Misto, contestando la norma perché finanza solo alcuni enti locali, hanno presentato un emendamento che ha aumentato l’importo a 6 milioni di euro ed estendendo la platea dei beneficiari a tutti i 391 Comuni siciliani, escluse le tre città metropolitane, assegnando le risorse in base al numero di abitanti.

In commissione è scoppiata la bagarre, il presidente Ignazio Abbate ha sospeso i lavori. «Stanno cercando di fare la stessa operazione fatta nella manovra correttiva, dando contributi a sportelli solo ai Comuni che scelgono loro», ha detto il capogruppo del Pd Michele Catanzaro. «Questa manovra serve al governo e alla maggioranza per preparare la campagna elettorale per le europee, è piena di marchette», ha aggiunto Miccichè.