Sanità, oltre 8 milioni ai privati per smaltire le liste d'attesa in Sicilia

Prima il comparto pubblico, tra Asp e nosocomi, poi gli ambulatori e i laboratori convenzionati, adesso le case di cura accreditate: si chiude il cerchio sulla prima parte del Piano regionale per abbattere le liste d’attesa in sanità, ideato dal direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino, su input del governatore Schifani e del ministero competente. L’ultimo anello è stato saldato nella tarda serata di mercoledì scorso con l’accordo sugli ospedali privati, definito fra i rappresentati delle principali associazioni di categoria (Acop, Aiop e Aris) e lo stesso Iacolino per velocizzare ricoveri e interventi programmati nel 2023 ma non ancora effettuati, quantomeno quelli riconducibili alle 17 aree «critiche» definite dal Piano nazionale in materia, quasi tutte afferenti all’ambito cardiovascolare e oncologico.

Sul piatto, 8,6 milioni di euro, di cui 8 pescati dai fondi ministeriali destinati all’Isola per smaltire e accelerare le prestazioni sanitarie, e il resto derivante da residui e accantonamenti di somme già stanziate ma non utilizzate dalle strutture. Per avere accesso alle risorse, le cliniche dovranno aver superato, sulla base della stima effettuata sui dati del flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera relativi al periodo gennaio – ottobre 2023, il budget negoziato con le Asp di riferimento. Come già avvenuto per laboratori e ambulatori privati dopo l’intesa siglata con la Regione qualche giorno fa, le somme, oltre a coprire interventi e ricoveri già effettuati, serviranno ad anticipare quelli inseriti nell’agenda aperta quest’anno ma slittati ai primi al 2024 per «overbooking», richiamando i pazienti. In scala provinciale a fare la parte del leone saranno Palermo, Catania e Messina.

