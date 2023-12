Europee, Schifani non abbandona l'idea di un'alleanza FI-Dc

Renato Schifani non ha abbandonato l’idea di una alleanza elettorale per le Europee con la Dc di Cuffaro, nonostante storcano il naso i maggiorenti del suo stesso partito

«Ho posto a Forza Italia il tema delle alleanze con altri partiti moderati, purché si riconoscano nel nostro simbolo - ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Rainews24 -. Ci sono interlocuzioni in varie parti d’Italia, in Sicilia c’è un dibattito aperto su una alleanza federativa con la Dc, il tema è aperto e mi confronterò con Antonio Tajani. Anche perché a parte la condivisione del simbolo, c’è anche da valutare l’appartenenza ai valori europei del Ppe. Vero è che Forza Italia non è un autobus, ma confrontarsi con partiti che hanno una storia popolare ritengo che sia un percorso da compiere per fare in modo che il sogno di Berlusconi di aggregare i moderati si possa avverare».