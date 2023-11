Dopo due anni si sbloccano le assunzioni alla Regione

Il bilancio consolidato supera l’esame della commissione e si avvia all’approvazione finale, prevista per martedì pomeriggio. E mai come quest’anno un provvedimento tutto sommato di routine ha acquisito un valore politico tanto elevato: a questo documento è legato il futuro di 470 posti nei Centri per l’impiego e almeno un’ottantina negli assessorati regionali.

Si tratta di posti messi a concorso nel 2022 e rimasti impigliati prima in ricorsi contro le graduatorie e poi, nel corso del 2023, nella legge che impone alla Regione di essere in regola con tutti i documenti contabili dell’anno precedente prima di fare assunzioni. E per essere in regola manca, appunto, il consolidato del 2022. Ormai però al traguardo.

Se martedì il provvedimento riceverà l’ultimo timbro di Sala d’Ercole, le assunzioni scatteranno a febbraio. Secondo in cronoprogramma che il dipartimento del Personale, guidato dalla dirigente Carmen Madonia, ha stilato e che, per la verità, i tempi dell’Ars hanno già messo a rischio.

Martedì è l’ultimo giorno utile per l’Ars per arrivare alle assunzioni a febbraio. Perché al dipartimento Personale devono poi attivare un iter burocratico che prevede la convocazione dei vincitori dei concorsi, l’accettazione dell’assunzione, la scelta della sede e così via.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi