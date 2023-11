Pichetto Fratin: «L’Isola si doti di termovalorizzatori»

Nel giorno in cui anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, invita la Sicilia a dotarsi di termovalorizzatori, arriva il plauso degli industriali per l’approvazione da parte della giunta della norma che sblocca gli impianti e toglie il limite della costruzione e ubicazione ad almeno tre chilometri da un centro abitato. La strada per la realizzazione di questi impianti sembra adesso meno accidentata. «La Sicilia deve dotarsi di termovalorizzatori perché è una sfida che gran parte del Nord ha già vinto», ha spiegato l’esponente del governo Meloni da Catania a margine di un incontro sulle «Opportunità industriali della transizione energetica in Sicilia». Confindustria siciliana commenta positivamente il provvedimento esitato dal governo che salva la funzionalità e l’esercizio degli stabilimenti di lavorazione del ciclo dei rifiuti, che sblocca le prospettive di realizzazione dei termovalorizzatori.

«Il governo regionale infatti ha varato una norma che cambia l’assetto in tema di rifiuti - si legge in una nota di Confindustria -. Da luglio fino a oggi il sistema aveva previsto l’obbligatorietà della distanza di 3 km dal centro abitato di qualsivoglia impianto di gestione dei rifiuti e opere a essi connesse, a prescindere dalla classificazione urbanistica di destinazione, con il risultato della paralisi totale del sistema dei rifiuti e la corsa galoppante verso il disastro ecologico. Si trattava infatti di una norma gravissima in contrasto con la Costituzione, che blocca sviluppo, imprese, raccolta differenziata».

