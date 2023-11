Dai campetti ai parchi giochi, all'Ars una manovra di stampo elettorale

Non ci sono solo i circa 100 microfinanziamenti per le feste natalizie e i presepi viventi, spuntano anche i maneggi, i campi sportivi e i parchi giochi nell’agenda politica dell’Ars. Nel lungo elenco di quasi 400 emendamenti che sono ora il cuore della legge di variazioni di bilancio ci sono pure decine di norme per impianti ludici in piccoli Comuni, che corrispondono ovviamente ad aree di primo piano nei collegi elettorali dei deputati. La manovrina correttiva che vedrà martedì (14 novembre) all’Ars il voto finale strizza l’occhio a progetti e iniziative molto popolari. Ecco quindi decine di finanziamenti che puntano sulle attività ricreative e sportive. Il top va al Comune di Siracusa che avrà 150 mila euro per una tensostruttura nella Cittadella dello Sport. Ma fra le regalìe ai propri sostenitori, spuntano importanti misure su rifiuti e concorsi.

I parchi a Palermo e Sciacca

La pioggia di emendamenti dei deputati, approvata giovedì notte in commissione Bilancio, darà vita anche a decine di parchi giochi. Il finanziamento più importante in questa chiave lo ha conquistato il Comune di Palermo, che avrà 70 mila euro così suddivisi: 50 mila per un’area sportiva attrezzata outdoor in piazza Magione, 20 mila per restaurare l’adiacente campo di calcetto e 30 mila per la riqualificazione dell’area sportiva attrezzata nella villa giardino Florio a Case Rocca. Per un parco giochi anche Sciacca avrà 50 mila euro e Montelepre beneficerà di 124 mila euro per la messa in sicurezza del parco urbano. A Belmonte Mezzagno 100 mila euro per la Casa della Musica.

(Nella foto il Cretto di Burri a Gibellina destinatario di uno degli emendamenti)

