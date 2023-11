La grana per il concorso forestali in Sicilia, Schifani: «Valutiamo le carte, saremo rigorosi»

«Sto cercando di capire cosa sia successo al concorso per il corpo dei forestali, ieri ho chiesto, da avvocato, di potere vedere le carte, e le studieremo». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans su caso delle bozze della graduatoria del concorso che individuerebbero al primo posto il figlio del precedente dirigente generale.

«Io non mi sottraggo a nulla e non tentenno, ma voglio fare le cose per bene - ha aggiunto il governatore - Le critiche dei giornali le lasciamo scivolare, ormai leggo poco, preferisco certe volte non leggere e lavorare. Mi confronterò col nostro ufficio legale per mettere ordine su questa vicenda. Saremo rigorosi».