Affittacamere, B&b, case vacanze: la Regione Siciliana detta le nuove regole

Per accogliere turisti, che sia in un grande albergo o in un B&b poco importa: in Sicilia servirà d’ora in poi una Segnalazione certificata di inizio attività. Un atto formale con cui il titolare si impegna a rispettare i requisiti minimi che la Regione sta prevedendo per ogni tipo di struttura e a comunicare una serie di dati che serviranno a monitorare l’andamento della stagione. La violazione di tutto ciò porterà a sanzioni che oscillano fra i cento e i 6 mila euro.

Senza tanto clamore, la giunta ha approvato qualche giorno fa un disegno di legge che ha l’obiettivo di riformare il settore dell’accoglienza turistica. Il testo è stato messo a punto dall’assessore Elvira Amata e ha l’obiettivo soprattutto di regolamentare un mercato finora troppo libero come quello dei B&b, degli affittacamere, degli appartamenti per ferie o vacanze. Il tutto introducendo anche nuove classificazioni del turismo di lusso come quelle che fanno riferimento alle residenze d’epoca, ai marina resort, agli alloggi nautici e ai Boat&breakfast.

Il servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola