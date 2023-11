Minacce di morte a Salvini, il presidente della Regione Siciliana: «Non si farà intimorire»

La facciata di un palazzo di Milano con la scritta «Salvini deve morire». Il vicepremier e segretario della lega Matteo Salvini ha postato sui propri social una foto con le minacce di morte.

«Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo. Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell’immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, senza paura e col sorriso».

«Atto vile e sconsiderato nei confronti del ministro Salvini a cui va tutta la solidarietà mia e del governo regionale. Il clima di odio e tensione che si manifesta attraverso le minacce, questa volta scritte sui muri di un palazzo di Milano, non lo farà arretrare nel suo impegno politico e di governo, che continuerà a svolgere con ferma determinazione». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, condannando le scritte rivolte al ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini.