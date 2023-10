Regione Siciliana, fondi a valanga per il turismo targato Fratelli d'Italia

Nel 2024 nascerà l’Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live. Un altro ente che graviterà nell’orbita dell’assessorato al Turismo e di cui non si hanno dettagli se non la spesa iniziale già garantita: 48.500 euro. E ci sarà anche un festival del cinema per il quale oggi verranno stanziati 485 mila euro. Sono due delle nuove voci di spesa inserite nei capitoli della Finanziaria che riguardano l’assessorato al Turismo, guidato dalla meloniana Elvira Amata.

Anche quest’anno il budget dell’assessorato caro a Fratelli d’Italia è fra i più alti. E vede aumentare, per esempio molti dei finanziamenti ai teatri. Ma non solo quelli: il capitolo destinato a iniziative per incrementare il movimento turistico verso la Sicilia cresce, e non di poco, passando dai 2 milioni e 599 mila euro di quest’anno ai 3 milioni e 176 mila euro previsti per il 2024. Spunta poi, fra le pieghe della manovra, un «contributo straordinario» da 97 mila euro al comitato esecutivo regionale di Special Olympics Italia per l’attività svolta in Sicilia.

Spicca così, proprio mentre Fratelli d’Italia spinge all’Ars la riapertura del condono sulle coste del 1985, la differenza con un altro capitolo della Finanziaria, quello che stanzia i fondi per abbattere le case abusive: appena un milione, che dovrebbe servire per le circa 500 mila case in attesa di sanatoria e dunque potenzialmente da demolire. Per il resto, la bozza di Finanziaria che l’assessore all’Economia, Marco Falcone, porterà in giunta oggi pomeriggio per l’approvazione finale del governo rivede molti dei finanziamenti ai teatri. Il Bellini di Catania si vede assegnare 13,7 milioni a fronte dei 14,2 di quest’anno mentre, sempre alle falde dell’Etna, lo Stabile vede crescere il proprio contributo da 2,3 a 2 milioni e 431 mila euro.

Al Biondo di Palermo andranno nel 2024 ben 2,6 milioni cioè 116 mila euro in più di quest’anno. Per il teatro Massimo previsti 7 milioni e 178 mila euro a fronte dei 6,9 milioni del 2023.

Anche Taormina Arte vede crescere i fondi regionali passando da da 420 mila euro a un milione e mezzo a cui si aggiungono i 376.360 euro per Taobook e Taormina FilmFest. Mentre le Orestiadi di Gibellina avranno 486.500 euro: un bel salto in avanti rispetto ai 75.840 di quest’anno. Cresce di molto anche il contributo al teatro Pirandello di Agrigento: da 48.500 a 227.366 euro. Scende un po’ quello dell’Istituto del dramma antico di Siracusa: da 727.500 a 705 mila. Cala un po’ anche quello dell’Orchestra sinfonica siciliana che si attesta sui 7,6 milioni. Al Brass Group 532 mila euro per la gestione ordinaria.

Il Furs, il fondo per i teatri assegnato tramite gara, varrà l’anno prossimo 7 milioni e 652 mila euro (diviso in due voci: la prima da 2 milioni e 376 mila euro e la seconda da 5 milioni e 276 mila). Il fondo per il cinema (destinato a finanziare le case di produzione) vede un’assegnazione per il 2024 di un milione e 590 mila euro.

Più che raddoppiato il fondo destinato al potenziamento delle attività sportive isolane che salirà dai 3,2 milioni di quest’anno ai 6,7 del 2024. Cresceranno anche i fondi per le società sportive professionistiche e semi professionistiche: dai 950 mila euro del 2023 al milione e 67 mila euro dell’anno prossimo a cui si aggiungeranno i 485 mila euro per finanziare le trasferte delle società che partecipano a campionati di serie A e B. Per le società sportive iscritte al Comitato italiano paraolimpico la Finanziaria stanzia 616 mila euro.