Anche a Potenza un giudice dice no al trattenimento di un tunisino richiedente asilo

Il giudice del Tribunale di Potenza Filippo Palumbo non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Forlì, di un cittadino tunisino richiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza. Interpellata dall’Ansa l’avvocato Angela Maria Bitonti, referente per la Basilicata dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), ha confermato la notizia pubblicata sul sito di Repubblica. La decisione è simile a quelle già adottate a Catania, che hanno causato una levata di scudi da parte di esponenti del governo e della maggioranza.