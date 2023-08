Centrodestra in fibrillazione alla ripresa dei lavori dell'Ars, convocato un vertice

Con la ripresa dei lavori parlamentari all’Assemblea Regionale Siciliana, il centrodestra regionale, che in questa estate ha visto al proprio interno divisioni su temi cruciali come la depurazione e la sorte dei vertici dell’aeroporto di Catania, si riunisce per affrontare insieme i temi all’ordine del giorno e coordinarsi in vista delle scadenze legislative dei prossimi mesi e delle iniziative promosse dal governo regionale sul piano normativo.

Il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso ha invitato per lunedì prossimo i segretari regionali dei partiti di maggioranza per un incontro nel quale discutere insieme i diversi argomenti. «Nella scia degli incontri tenuti nei mesi scorsi con regolarità - afferma Caruso - riprendiamo adesso questa attività di coordinamento che servirà per organizzare al meglio il nostro lavoro comune dei prossimi mesi, per proseguire nel lavoro di realizzazione del programma elettorale del Presidente Schifani».