Sanità, accordo fra le Regioni sulla ripartizione del Fondo 2023: alla Sicilia 10 miliardi

È di 120 miliardi il Fondo sanitario nazionale che verrà distribuito alle Regioni per l’anno 2023, così come previsto dal via libera espresso oggi in Conferenza delle Regioni. Sono da aggiungere anche 644 milioni di quota premiale e 1,4 miliardi di quota Energia, prevista per contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Di seguito la ripartizione, regione per regione:

Piemonte 8.849.572.156

Valle D’Aosta 253.394.274

Lombardia 20.187.462.576

Bolzano 1.052.147.305

Trento 1.092.061.669

Veneto 9.901.602.763

Friuli 2.493.400.140

Liguria 3.200.815.724

Emilia Romagna 9.071.193.413

Toscana 7.607.803.737

Umbria 1.787.576.995

Marche 3.076.563.878

Lazio 11.607.526.676

Abruzzo 2.633.015.708

Molise 610.059.209

Campania 11.250.637.286

Puglia 8.030.170.429

Basilicata 1.113.343.076

Calabria 3.786.650.405

Sicilia 9.820.313.541

Sardegna 3.310.737.450

TOTALE 120.736.048.411