Cassa integrazione per caldo sopra i 35 gradi, la Filca Cisl avvia una campagna di informazione in Sicilia

«Abbiamo avviato in tutte la Sicilia la campagna informativa sulla nuova normativa stabilita dal decreto N.98/ 2023 che prevede l'adozione di misure di prevenzione e sicurezza per i lavoratori nei cantieri edili quando si registrano alte temperature che superano i trentacinque gradi come la possibilità di ricorrere alla cassaintegrazione per causa meteo e il divieto di lavorare nelle ore più calde della giornata».

Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca, e i segretari provinciali, che hanno aggiunto: «Abbiamo già dato mandato ai nostri Rlst territoriali di tutta la Sicilia di girare i cantieri per diffondere materiale informativo e siamo soddisfatti che i prefetti di alcune province abbiano risposto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo urgente con le organizzazioni datoriali per concordare sinergicamente le linee guida da adottare per tutelare i lavoratori dei cantieri edili quando si registrano alte temperature, come la sospensione delle lavorazioni nelle ore più calde della giornata ipotizzando una sospensione dalle 12 alle 16, anticipando l’inizio dell’orario di lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità de lavoratori e di fronte alle quali non si può certamente intervenire a posteriori dopo che spesso si consumano le tragedie. Restiamo in attesa che arrivi un segnale dalle istituzioni con un'ordinanza regionale ma siamo certi che il contributo che daranno tutte le parti sociali e datoriali con la regia dei prefetti nei tavoli che sono stati convocati darà un contributo determinante».