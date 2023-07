Mattarella chiama Schifani e Trantino: «Pronti ad intervenire»

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per essere aggiornato della situazione degli incendi nell’Isola. Il governatore ha fatto un quadro degli interventi messi in campo dalla Regione, tramite il Corpo forestale e la Protezione civile. Il presidente Mattarella ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi, anche in prima persona, se necessari. Schifani ha ringraziato il capo dello Stato per la sensibilità e l’attenzione dimostrata.

La telefonata al sindaco di Catania

«Ho appena ricevuto una graditissima telefonata dal presidente Mattarella che ha voluto testimoniare la sua vicinanza alla popolazione catanese. Un atto di amicizia verso la città di cui la nostra comunità deve andare fiera». Così, in una nota, il sindaco di Catania, Enrico Trantino. «Il presidente, dopo avermi chiesto informazioni sulle attuali condizioni, ha tenuto a rappresentarmi la volontà di intervenire con il Governo affinché siano rivolti concreti aiuti alla cittadinanza. La dichiarazione dello stato di emergenza sollecitato dalla Regione Siciliana e su cui il Consiglio dei ministri si pronuncerà a momenti, ci auguriamo consentirà l’impiego di adeguate risorse sul territorio, fortemente provato dalle calamità di questi giorni», conclude.