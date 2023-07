Tutti bravi, la Regione promuove i suoi uffici a tappeto: raggiunti gli obiettivi

All’assessorato al Turismo non hanno avuto dubbi. Gli obiettivi del 2022 sono stati tutti raggiunti, centrati al 100% (con poche eccezioni). Perfino quello che prevedeva di «promuovere il brand Sicilia nell’ambito del progetto SeeSicily sfruttando il valore mediatico di eventi ad alta capacità attrattiva ed elevata qualità promozionale». E pazienza se due di questi eventi, la mostra a Cannes da quasi 4 milioni e la fiera sportiva da mezzo milione, sono stati revocati dal nuovo governo per evitare guai peggiori dovuti alle inchieste giudiziarie scaturite dall’uso dei fondi e dall’assegnazione degli appalti senza gara.

All’assessorato al Turismo, secondo i dati appena pubblicati nella relazione sulla Performance approvata dalla giunta, tutto è filato liscio nell’ultimo anno in cui alla plancia di comando c’è stato l’assessore Manlio Messina (FdI). Anche se, va detto, alcuni obiettivi che il governo si era dato a inizio anno non erano proprio difficili da raggiungere.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio