Sanità, primo sì ai maxi-appalti in Sicilia: investimenti per 322 milioni

La prossima scadenza è fissata per il 31 luglio. Fra due settimane Invitalia comunicherà i nomi degli appaltatori che realizzeranno le 155 case di comunità e i 43 ospedali di comunità. E a quel punto l’operazione che prevede l’investimento della metà dei fondi del Pnrr nella sanità siciliana prenderà materialmente avvio con cantieri in tutte le province per i prossimi due anni.

Questo dice l’ultimo report che il dipartimento Pianificazione Strategica, guidato da Salvatore Iacolino, ha preparato per Renato Schifani. È il documento che per la prima volta fotografa lo stato d’attuazione del Pnrr siciliano nel principale segmento, quello della sanità pubblica. Scorrendo il documento emerge che dei 796 milioni del Pnrr ben 321.921.749 euro sono destinati a realizzare 155 case di comunità, 43 ospedali di comunità e 50 centrali operative.

