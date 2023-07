Confermato il sequestro delle navi, stop collegamenti con le isole minori: Schifani convoca vertice urgente

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato un vertice urgente a Palazzo d’Orleans per cercare di individuare una soluzione dopo l’intenzione manifestata da Caronte&Tourist di interrompere i collegamenti con le isole minori, pur continuando comunque ad assicurare i servizi in regime di libero mercato.

La decisione della compagnia è stata presa a seguito dell’esito negativo dell’istanza di riesame della misura di sequestro cui erano state recentemente sottoposte alcune delle navi della flotta.

Alla riunione sono presenti, oltre al governatore siciliano, l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il capo dell’Ufficio legislativo e legale Giovanni Bologna e il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio.

La Regione, pur prendendo atto dell’intendimento della società a continuare il servizio, vigilerà affinché in piena stagione estiva vengano evitati disservizi a turisti e residenti.

In allarme il sindaco delle Eolie Riccardo Gullo: "Siamo nel caos più totale. Quelli che hanno contribuito a determinare di fatto una situazione di monopolio sia per i collegamenti navali che per quelli veloci qualche domanda se la dovrebbe fare. Tocca alla Regione trovare soluzioni immediate perchè siamo stanchi di subire ancora disagi".