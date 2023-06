Regione, FdI blocca l'operazione rimpasto proposta da Schifani

L’operazione rimpasto si è fermata ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri. Quando Schifani ha aperto il vertice di maggioranza confermando «piena fiducia in tutti gli assessori».

È il compromesso che serve al presidente per tenere unita la coalizione in uno dei passaggi più difficile di questo primo anno di legislatura: passa la linea di Fratelli d’Italia, da sempre contraria all’apertura di una crisi che avrebbe portato alla sostituzione anche di Francesco Scarpinato (Beni Culturali). Ma il partito della Meloni non ottiene la testa dell’assessore Mimmo Turano, reo di aver spostato la Lega a Trapani a sostegno del centrosinistra facendo perdere il candidato sindaco di FdI.

"Nel ribadire il pieno e convinto sostegno al governo regionale, si è determinato - è scritto in una nota diramata alla fine del vertice - di individuare la data delle consultazioni elettorali per l’elezione dei presidenti delle Province nella primavera del prossimo anno, auspicando la tempestiva approvazione della legge di riforma. È stato condiviso, inoltre, l’emendamento predisposto dal governo sul tema del sostegno finanziario ai Comuni nei territori dove ricadono i Parchi archeologici e, nel contempo, il presidente della Regione ne ha comunicato il contenuto al presidente dell’Ars". "Il presidente Schifani - sottolinea la nota - ha confermato la piena fiducia a tutti i componenti della giunta, anticipando che, in occasione della prossima seduta, stimolerà gli assessori a portare al più presto all’esame del governo le riforme dei settori di loro competenza. Il tavolo ha concordato di tornare a riunirsi con cadenza mensile".

