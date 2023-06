Ambulanze in Sicilia e accuse di mafia, Cracolici sente il dirigente sulla gestione delle eccedenze 118

Audizione in commissione regionale Antimafia dell’ingegnere Mario Lanza del servizio 6 del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute della Regione. È stato ascoltato in merito alle eccedenze del servizio di emergenza urgenza 118.

Il presidente della commissione Antonello Cracolici lo ha voluto ascoltare per conoscere quali siano le procedure di accreditamento delle società che vengono utilizzate per svolgere il servizio di trasporto-soccorso dei pazienti quando le ambulanze del 118 sono tutte impegnate.

Nei giorni scorsi il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta ha emesso due interdittive per due ditte di ambulanze per sospetta infiltrazione mafiosa. Le audizioni in Antimafia proseguiranno nei prossimi giorni con i responsabili delle quattro centrali operative di Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta.