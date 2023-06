Valenza, cremata la salma di Silvio Berlusconi. Le ceneri saranno trasferite ad Arcore

La salma di Silvio Berlusconi è stata cremata, l’urna con le ceneri del leader di Forza Italia, è stata portata via dal Tempio Panta Rei di Valenza (Alessandria). Nel pomeriggio ha lasciato il crematorio un carro funebre e un’auto scura con a bordo Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi. Le ceneri ora saranno trasferite nel mausoleo di Arcore.

La grande attesa a Valenza

La città di Valenza fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio Berlusconi nel Tempio Panta Rei. Imponente il servizio d’ordine e sicurezza in tutta l’area, con chiusura al traffico anche pedonale dalle 10 alle 13. All’ingresso del tempio un cartello: "Forza Italia Valenza saluta il suo grande e indimenticabile presidente". Appeso alla siepe davanti all’ingresso uno striscione degli Ultrà Valenza con la scritta "Silvio è un onore averti in città. Rip". Appoggiato più in basso un foglio con il messaggio "Al più grande. Ciao Silvio" accompagnato da un mazzetto di rose rosa e una rossa. C’è anche un cuscino con rose, gerbere e lilium, preparato dal chiosco gestito nel parcheggio del cimitero.

«Da tempo lavoro qua - commenta Rosangela - ma sicuramente Silvio Berlusconi è il più importante per il quale abbia preparato fiori. Importante come personaggio e per la storia che lo ha accompagnato, in positivo e negativo. In ogni caso, chi siamo noi per giudicare?». All’arrivo del corteo funebre erano presenti, tra gli altri, il sindaco Maurizio Oddone e una delegazione di Forza Italia con il coordinatore provinciale Ugo Cavallera e Gianluca Colletti, già coordinatore regionale Giovani di Forza Italia.