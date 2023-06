In 10 mila ai funerali di Stato per Berlusconi: cori e applausi all'uscita del feretro

Le bandiere da tutto il mondo in piazza Duomo

Bandiere da più parti del mondo in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi, come quelle dell’Ecuador, dello Sri Lanka e degli Stati Uniti e i sostenitori del Cavaliere in piazza arrivano da ogni parte d’Italia. «Lavoro in tv e per me Berlusconi è come un secondo padre“ commenta Simon da Alessandria. «Io l’ho conosciuto nel mondo del volontariato durante pubbliche calamità - aggiunge Simone, anche lui dal Piemonte - una grande persona con un cuore immenso: un leader di tutti». “Ce ne fossero di politici come lui» va avanti Giusy da Casale Monferrato. Un militante azzurro, tesserato sin dal 94, viene da Firenze e considera Berlusconi «il numero uno». Accanto a lui, ci sono cinque studenti universitari fuori sede che alle ultime elezioni politiche hanno votato per la prima volta, scegliendo (quasi tutti) Forza Italia. Per loro l’ex premier «è stato un vincente, uno degli uomini più importanti della storia». Ci sono poi due signore che lo chiamano «il signor Silvio» e ritengono «doveroso» essere qui oggi. In piazza sventolano anche le bandiere del Veneto con il leone di San Marco. Alcuni curiosi stanno guardando la piazza dall’alto sulle varie terrazze sul Duomo. Tra la folla molti piangono e c’è anche un poeta, Claudio Villani, che ha composto la sua ‘Ode a Berlusconì. Tanti gli striscioni per il Cavaliere, compresi alcuni contro i suoi «nemici». Su un cartellone, per esempio, si legge «Travaglio uomo di m....».