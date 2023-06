Schifani: in Sicilia progetti strategici per spendere subito i fondi del Pnrr

«Sono pienamente d’accordo con il ministro Raffaele Fitto. L’utilizzo dei fondi dei quali parla il ministro è sotto gli occhi di tutti. Parziale e parcellizzato. Occorrerà invece concentrarsi con pochi e strategici interventi che abbiano alta valenza strategica sul territorio. La Sicilia lavorerà per questo in piena sintonia ed intesa con il governo centrale». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando le dichiarazioni del ministro per il Sud e la coesione al Forum in fattoria a Manduria sulle risorse alle regioni.

Fitto aveva detto che l'attuazione del Pnrr nei tempi previsti «è una sfida importante, il governo sta lavorando seriamente e velocemente ma non in fretta, il termine è il 31 agosto. Stiamo rimodulando il programma, lo stiamo facendo in maniera seria e costruttiva. Sono convinto che riusciremo a fare un ottimo lavoro e soprattutto, in collaborazione con la Commissione europea, metteremo in campo una rimodulazione del Pnrr e un raccordo con la Coesione che possa tenere dentro le varie opportunità».

