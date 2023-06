Regionali, prove di intesa sul contratto: dal governo aumenti per 3,4 milioni

Il governo mette sul piatto altri 3 milioni e 400 mila euro. E così prova a sbloccare la trattativa sul rinnovo dei contratto dei regionali. Mentre i sindacati confederali e gli autonomi ritrovano unità e si preparano a sedersi al tavolo con una piattaforma comune di richieste.

È l’esito di una lunga giornata di incontri. In mattinata la commissione Affari Istituzionali dell’Ars ha convocato il governo per discutere di un emendamento che è stato già inserito nel testo base della manovra correttiva che andrà in aula entro fine giugno. È un provvedimento che stanzia 3,4 milioni: si tratta del ripristino di un fondo cassato dall’impugnativa della prima Finanziaria destinato a coprire parte della spesa per la riclassificazione (e dunque i salti di categoria) del personale non dirigenziale.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata