Migranti sequestrano una nave al largo di Napoli, blitz delle forze speciali

«Quindici clandestini hanno preso il controllo di una nave turca a largo di Napoli, sequestrando 22 membri dell’equipaggio. Sono intervenute le forze speciali italiane di stanza a Brindisi, hanno ripreso il controllo della nave. Ora va liberato l’equipaggio e messa in sicurezza la nave».

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso del suo intervento al Forum in Masseria a Manduria. il ministro ha parlato di «15 clandestini, 2 o 3 armati».

«È da considerarsi ormai «sotto controllo» la nave sequestrata da un gruppo di passeggeri e liberata dalle forze speciali italiane. È quanto si apprende da fonti della Difesa. L’imbarcazione era in navigazione dalla Turchia alla Francia e sarebbe stato un gruppo di clandestini, presumibilmente migranti, a minacciare l’equipaggio con dei coltelli. All’intervento hanno preso parte unità della Guardia di finanza e della Guardia costiera, due elicotteri della Marina con squadre Comsubin e la Brigata San Marco.

- Alcuni dei clandestini armati con quattro-cinque coltelli avrebbero tentato di entrare nella plancia di comando con l’intenzione di dirottare la nave. L’intervento tempestivo del Battaglione San Marco ha sventato l’intenzione dei clandestini che sono stati bloccati.

All’interno della nave cargo turca diretta in Francia il gruppo di migranti ha tentato il sequestro di alcune persone dell’equipaggio all’interno della plancia di comando: dopo l’intervento della Marina, con i militari della Brigata San Marco, alcuni sarebbero stati bloccati e arrestati mentre per altri sono ancora in corso le ricerche.

