Crisi strisciante alla Regione Siciliana, scintille a ripetizione tra Lega e Fratelli d'Italia

In una conversazione avvenuta a caldo dopo lo scrutinio di lunedì Renato Schifani aveva chiesto ai leader di Fratelli d’Italia di non alzare il livello dello scontro con Turano lasciando a lui il compito di gestire la crisi. Ma non c’è giorno che passi senza che il partito della Meloni soffi sul fuoco. E così, mentre la Lega avvia la controffensiva chiedendo che anche alcuni assessori di FdI vengano messi nel mirino, la Dc e l’Mpa si tirano fuori dallo scontro e fanno sapere che in caso di rimpasto resteranno fermi sui loro assetti.

Schifani tace da una settimana. E ieri ha pranzato a Roma con Ignazio La Russa ed Enrico Trantino: segnale di solidi legami con FdI. Il presidente nell’Isola è costretto però a registrare l’escalation di accuse reciproche fra Fratelli d’Italia e Lega.

Il servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata