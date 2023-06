L'alleanza rotta a Trapani, la Lega fa quadrato su Turano

«Se Schifani vorrà fare una riflessione, nessuno si senta tirato fuori dalla valutazione in termini amministrativi, di risultato e per la squadra. Io per primo»: Luca Sammartino, vice presidente della Regione, alza lo scudo della Lega davanti a Mimmo Turano. E fissa i paletti di un passaggio politico che, se travolgerà uno dei big del Carroccio, non potrà non coinvolgere anche alcuni assessori di Fratelli d’Italia.

I rapporti fra i due principali azionisti del governo sono al massimo della tensione. Il presidente da tre giorni tace. Ma registra l’evoluzione di uno scontro che potrebbe portare a una crisi e non a un semplice ricambio in qualche postazione.

L’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, leader leghista nel Trapanese, non ha schierato il partito a sostegno del candidato di FdI Maurizio Miceli. I suoi uomini hanno dato vita a una lista civica che ha appoggiato, e fatto vincere, il sindaco uscente di centrosinistra Giacomo Tranchida. Immediatamente il coordinatore di FdI, Giampiero Cannella, ha chiesto a Schifani di allontanare dalla giunta Turano: «Si è tolto la maglia del centrodestra per giocare in un’altra squadra. C’è un problema di raccordo fra l’azione di governo e il territorio dell’assessore».

Ieri al fianco dell’assessore sono usciti i due più importanti portatori di consenso nel partito di Salvini: Sammartino e Valeria Sudano. Per il vice presidente della Regione «Turano ha perso tutti i fedelissimi, che non volevano sostenere Miceli. Ma quei candidati non sono la nostra classe dirigente, sono uomini che hanno votato Turano alle Regionali ma non erano disposti a seguirlo alle Amministrative. E poi va ricordato che Turano si è speso per Miceli contribuendo a eleggere anche consiglieri comunali nel centrodestra, come è normale che sia». Sammartino allarga l’analisi: «Io e Turano siamo stati scelti da Salvini per rappresentare la Lega in giunta avendo la fiducia del gruppo parlamentare». È un avviso a FdI e pure a Schifani, che tuttavia proprio con i vertici della Lega ha un rapporto solido. Il presidente ha già fatto sapere che dopo i ballottaggi avvierà una verifica che potrebbe portare a sostituire alcuni assessori per rilanciare l’azione amministrativa.

