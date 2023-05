Il voto in Sicilia, affluenza al 44,38% alle 23. A Trapani 16,27 in meno, a Catania 13,24

Affluenza in forte calo in Sicilia nei 128 comuni chiamati al voto nella prima giornata delle elezioni amministrative. Alla chiusura dei seggi alle 23 la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale. In particolare nei quattro capoluoghi dell’isola: a Catania l'affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24; a Ragusa del 43,31% con -14,91; a Siracusa del 42,40% con -12,90 mentre a Trapani ha votato il 42,89 con una flessione che ha raggiunto i 16,27 punti. Stamattina (29 maggio) seggi riaperti alle 7 per chiudere alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio.

La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei sei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40 per cento dei voti espressi. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario, in quindici Comuni (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà l'11 e 12 giugno) con quello proporzionale.

