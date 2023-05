Amministrative in Sicilia, in calo l'affluenza alle 12

Affluenza in calo alle amministrative in Sicilia. In base ai dati visibili sul portale del servizio elettorale dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, alle ore 12 i votanti dei 128 comuni chiamati alle urne, sono poco oltre i 139mila con una percentuale regionale del 10,39%.

A Siracusa alle 12, ha votato il 15,01 per cento degli aventi diritto, ovvero 13 mila 868 siracusani con una prevalenza di uomini: 7 mila 407 (15,01%) contro 6 mila 461 donne (12,24%). Alle Amministrative del 2018, alla stessa ora, i votanti erano stati pari al al 17%.

A Trapani alle 12 l'affluenza è stata del 12,23% (6.231 votanti), contro il 16,47% delle precedenti consultazioni. In calo l'adesione anche negli altri 11 comuni della provincia coinvolti nella tornata elettorale.

Scarsa affluenza anche a Ragusa dove, alle 12, si è recato alle urne il 13,22% degli aventi diritto (8.332), contro il 17,85% delle precedenti amministrative. Il calo riguarda anche la città di Catania e gli altri 18 comuni della provincia al voto. Nel capoluogo etneo alle 12 ha votato l'11,13% degli elettori contro il 15,33%, ovvero il 4,20% in meno rispetto alle ultime elezioni.

