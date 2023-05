Big in Sicilia per il rush finale: a Catania Meloni, Salvini e Tajani. Il tour di Conte nell'isola

Big in campo per il rush finale della campagna elettorale in Sicilia, dove domenica e lunedì si apriranno le urne in 128 Comuni con eventuale ballottaggio nelle città sopra i 15 mila abitanti in programma l’11 e 12 giugno.

Il centrodestra schiera i pesi massimi: a Catania, domani, ci saranno la premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani per tirare la volata a Enrico Trantino (FdI). E proprio a Catania stasera chiude la sua prima giornata «made in Sicily» il leader del M5s Giuseppe Conte, che ha fatto tappa stamani a Trapani e a Licata e domani sarà a Modica, Ragusa e Siracusa.

Conte: da M5S progetti concreti per la Sicilia

«In queste elezioni siciliane continuiamo il nostro percorso politico per rilanciare questa terra con progetti concreti, sostenibilità, ambiente, diritti sociali, opportunità di lavoro e prospettive per i giovani che non vadano via, utilizzare i soldi del Pnrr che questo Governo sta sprecando».

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a Trapani, prima tappa di una «due giorni» di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia.

Il movimento a Trapani sostiene il candidato a sindaco Francesco Brillante, che era con Conte al mercato settimanale di Piazzale Ilio, con il coordinatore regionale del M5s Nuccio di Paola.

«Il governo - ha affermato Conte - sta sprecando i soldi del Pnrr che noi abbiamo portato in Italia e questo non possiamo permetterlo. C'è un governo che fa promesse e non riconosce che c'è un problema di lavoro precario, con gente che ha il muto che non riesce più a pagare. Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese».

«Quello del Ponte sullo Stretto - ha aggiunto - è un vecchio progetto riesumato per assecondare le velleità, più che la concretezza, del ministro di turno, Matteo Salvini: sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto ci sono solo tante chiacchiere e nessun finanziamento, ma solo la prospettiva di perdere tanti soldi per le attività preliminari. Noi vogliamo concretezze per questa terra. Dobbiamo rafforzare e portare in questa terra i soldi del Pnrr per tante infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o già progettate».

A Licata anche la battuta siciliana al comizio

«Non semu tutti i stissi (“Non siamo tutti gli stessi”, ndr). Bellissimo vedere giovani in piazza, con questa partecipazione. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha, noi non abbiamo comitati d’affari da difendere, ma siamo dalla parte dei cittadini. In particolar modo in Sicilia il movimento 5 stelle ha dato vita a progetti concreti per risolvere i problemi delle comunità di riferimento. Ovunque noi siamo presenti garantiamo serietà, legalità e contrasto alle mafie, senza gettare fumo negli occhi annunciando progetti astratti». Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a un’iniziativa elettorale a Licata, nell’Agrigento, per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.

© Riproduzione riservata