Il leader del M5s, Giuseppe Conte, sarà due giorni in Sicilia, il 25 e il 26 maggio, per incontri elettorali per le Comunali nell’isola, dove si vota il 28 e il 29 maggio. Giovedì Conte sarà alle 12 a Trapani, alle 17.30 Licata (Agrigento) e alle 20.30 a Catania. L’indomani sarà alle 11.30 a Modica (Ragusa), alle 17 a Ragusa, e alle 19 a Siracusa.

© Riproduzione riservata