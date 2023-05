Schifani e Lagalla incontrano Fitto sui fondi del Pnrr: accelerare gli interventi a Palermo e in Sicilia

Colazione di lavoro a Palermo tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il ministro per gli Affari europei, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati all’uso dei fondi di sviluppo e coesione e le sfide rappresentate dal Pnrr, in un’ottica di collaborazione necessaria al migliore utilizzo delle risorse. Alla riunione hanno partecipato anche il capo di gabinetto di Palazzo d’Orléans Salvatore Sammartano e il dirigente generale del dipartimento della Programmazione, Vincenzo Falgares.

«Abbiamo illustrato al ministro Fitto - dice il presidente Schifani - le priorità di intervento del territorio e le problematiche legate allo sviluppo di alcuni progetti. Tutti temi che approfondiremo nel dettaglio durante i prossimi incontri che programmeremo a breve».

«Dobbiamo confrontarci con una burocrazia lenta e deficitaria sotto il profilo numerico perché sconta l’assenza di 1200 persone andate in pensione e non sostituite a causa di un accordo Stato-Regione, opportuno in quel momento perché ha consentito di evitare lo stato di dissesto, che non prevedeva la possibilità di nuove assunzioni. Abbiamo già incontrato il ministro dell’Economia Giorgetti e abbiamo chiesto di rivedere quell’intesa alla luce dell’andamento positivo dei conti», continua il presidente della Regione.

«Perché senza ottenere un’apertura al reclutamento di nuova classe impiegatizia e direttiva la Regione non ce la può più fare - Occorre poi superare anche quel gap che deriva da una bassa infrastrutturazione della nostra terra, sotto il profilo del gommato e delle ferrovie. Anche in questo ambito ci sono grandi impegni, con uno stanziamento di parecchi miliardi da parte di Rfi sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania e Catania-Messina, e la volontà di ripristinare normalità e decenza sull’autostrada Palermo Catania. Per quest’ultima in particolare, è stato approvato recentemente un emendamento, da me condiviso, che prevede la possibilità di commissariare i lavori di questa arteria strategica che collega due parti della Sicilia e aiuta anche gli imprenditori nella logica del trasporto merci sul gommato».

«La ripresa economica - conclude - la iniziamo a vedere, quindi, non soltanto negli auspici ma nelle dinamiche che abbiamo iniziato a porre in essere in questi circa sei mesi di governo regionale. La nostra attenzione nei confronti del mondo imprenditoriale, della libertà d’iniziativa e della semplificazione non verrà mai meno, d’altronde lo dice anche la mia storia politica e personale».

Successivamente Fitto ha incontrato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il vicesindaco Carolina Varchi. "È stata un’occasione importante per fare il punto sui progetti finanziati da fondi extra-comunali - spiega Lagalla -. Abbiamo lungamente discusso in relazione ad un tema strategico, quello di una corretta pianificazione e di una stringente rivalutazione dei fondi strutturali della programmazione 2014-20 e 2021-27. Non possiamo permetterci di sbagliare. Abbiamo la necessità di veicolare risorse su linee fondamentali di programmazione e per la Sicilia gli investimenti più importanti sono mirati a rinsaldare gli assi dello sviluppo che guardano alla trasformazione dei prodotti locali, alla produzione di energia e al turismo come leva fondamentale".

"Ho riscontrato, da parte del ministro Fitto, la disponibilità di una rimodulazione di opere fondamentali che necessitano una riprogrammazione a causa dei ritardi trovati al momento dell’insediamento della nuova amministrazione comunale. È chiaro che si rende necessaria un’azione sinergica basata sulla co-progettazione. I temi della programmazione devono, quindi, essere portati su tavoli di concertazione con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti, soprattutto rispetto alla partita più importante che è quella del Pnrr" conclude il primo cittadino.

