Sanità, in Sicilia parte l’iter per le stabilizzazioni dei precari Covid

Mezza finestra aperta ai precari Covid, l’altra mezza chiusa, almeno per adesso, a chi ha già partecipato a un concorso o ha intenzione di farlo. È l’inizio dell’iter attraverso cui dovrebbe passare la stabilizzazione del personale amministrativo e sanitario che ha prestato servizio durante l’epidemia, tracciato dall’assessorato regionale alla Salute con direttiva indirizzata a tutte le Asp dell’Isola: un quadro di nuove regole sulle prossime assunzioni, dopo l’intesa della discordia tra Regione e parte del mondo sindacale che a fine marzo aprì una spaccatura fra le parti sociali.

In sintesi, la direttiva concede agli enti e alle aziende fino a un mese di tempo per aggiornare i piani del fabbisogno e individuare i posti vacanti da destinare, nel rispetto del limite del 50% delle risorse da assumere, a quei lavoratori che hanno prestato servizio in area sanitaria, socio-sanitaria e amministrativa durante l’emergenza pandemica. Se i posti disponibili dovessero risultare inferiori al numero degli aventi diritto alla stabilizzazione, le aziende potranno chiedere una rimodulazione motivata dei piani triennali di fabbisogno e della relativa dotazione organica.

Un servizio di Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata