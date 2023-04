Fotovoltaico, Schifani: «Una quota dell’energia prodotta deve restare in Sicilia»

L’energia solare prodotta in Sicilia «va al Nord e viene venduta a terzi. La Sicilia si presenta come bacino di produzione, paga un prezzo in termini di devastazione dei terreni agricoli e nulla ottiene se non una piccola quota per i comuni». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, Schifani, a Diario del giorno, su Retequattro, tornando sul tema del fotovoltaico. «Chiediamo - ha aggiunto -che una quota di questa energia rimanga in Sicilia per abbattere i costi sostenuti dai siciliani. Lotterò con gli altri governatori per una normativa di sistema che valga, naturalmente, non solo per la Sicilia».

© Riproduzione riservata