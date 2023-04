Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva. Tajani: «Reagisce alle cure»

Ha passato una notte tranquilla Silvio Berlusconi, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dopo il ricovero di mercoledì. Secondo quanto filtra in ambienti ospedalieri, il Cavaliere reagisce bene alle cure e oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti. L’attenzione dei medici rimane alta sull’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. Al momento non sono previsti bollettini medici.

«Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure». Queste le parole di Antonio Tajani, parlamentare di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che sui colloqui avuti col Cavaliere ha detto: «Voce squillante, ci ha incoraggiato tutti. Ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade, Ci dà indicazioni».

Tajani ha poi smentito le voci di liti e scontri sul futuro del partito e su una fase congressuale imminente: «Non se ne è mai parlato, nessuno ha mai parlato di congresso o di dopo Berlusconi. Berlusconi grazie a Dio è ancora lì, si è raccomandato di preparare le elezioni amministrative fino al giorno prima il ricovero. Queste indiscrezioni sembrano un pò iettatorie. Voglio smentire anche di fronte agli elettori che non c’è lite, nessuno scontro, nessuno spettro di congresso. Berlusconi tornerà ad essere la guida come sempre».

© Riproduzione riservata