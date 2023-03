La guardia costiera replica a Sea Watch: il centro di soccorso riceve informazioni, non è tenuto a darle

«L'Imrcc è un centro di soccorso preposto a ricevere informazioni per la gestione di eventi di soccorso e non è tenuto a rilasciare informazioni sulle attività operative in corso». È quanto affermano fonti della guardia costiera in relazione alla telefonata diffusa da Sea Watch tra il Centro e l’operatrice della Ong avvenuta domenica 12 marzo e relativa al soccorso al barchino con 47 persone poi naufragato ore dopo davanti alla Libia. Una telefonata che, sottolineano le fonti, «fa seguito a diverse altre richieste di aggiornamenti, informazioni o dettagli circa le attività operative in corso». Dunque, concludono, chi ha risposto alla chiamata «si è limitato ad acquisire l’informazione, ringraziando e salutando l'interlocutore per non impegnare le linee telefoniche dedicate alle emergenze in mare».

