Ars, i deputati azzurri si schierano con Caruso: "Lavorerò per la coesione"

"Il nostro vivissimo apprezzamento per la nomina di Marcello Caruso quale coordinatore della famiglia di Forza Italia in Sicilia. Ci attendono sfide impegnative, sia sul piano del Governo regionale, sia in vista delle prossime scadenze elettorali. È importante che di fronte a queste sfide Forza Italia sia guidata da una persona di grande esperienza, competenza e sensibilità come Marcello, che siamo certi farà un ottimo lavoro col sostegno, al suo fianco, di tutti noi parlamentari e di tutte le realtà territoriali del partito". Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana dopo la nomina di Marcello Caruso alla guida del partito in Sicilia.

Ecumenico il siciliano Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati di Forza Italia: «A Marcello Caruso, nominato commissario di Forza Italia in Sicilia, rivolgo i migliori auguri affinché con il suo lavoro tutti i militanti di Forza Italia possano ritrovarsi con serenità e condivisione. Ciò sarà possibile solo con le doti dell’umiltà e dell’ascolto che sono certo a Marcello non difettano. Nei confronti di Gianfranco Micciché, condottiero di tante battaglie che hanno scritto la storia di Forza Italia in Sicilia, non c’è parola che riesca a contenere il ringraziamento per l’amore che ha dimostrato verso gli «azzurri» anche con l’ultimo passo indietro. Sarà Marcello Caruso, per primo, a toccare la solidità del lavoro fatto facendo tesoro dei consigli che, sono certo, Gianfranco non gli farà mai mancare».

Dal canto suo, Caruso ringrazia "il presidente Berlusconi e il gruppo di Forza Italia all’Ars che ha avuto la volontà di archiviare qualunque momento di incomprensione e far tornare la politica". "La politica ha bisogno di autorevolezza e toni distesi, altrimenti le persone non ci seguiranno - sottolinea -. Il mio compito è lavorare per il partito, un partito radicato nel territorio. La politica deve tornare dove la gente ha bisogno di essere ascoltata". Il neo commissario regionale ha assicurato che lavorerà per la rafforzare la coesione della coalizione di centrodestra. "Forza Italia cercherà al tavolo regionale di far stare tutti insieme per il buon governo di cui siamo portatori", ha aggiunto.

