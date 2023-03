Schifani: pronto il disegno di legge per ripristinare le province in Sicilia

«Anche oggi è una buona giornata perchè andiamo avanti con il nostro programma. Con questa legge avremo un presidente della Provincia eletto direttamente dai cittadini. I consiglieri saranno soltanto 36 perchè dobbiamo improntare la nostra politica a una logica di sobrietà. Ci sarà anche una rappresentanza di genere non inferiore a un quarto dei componenti. Le materie saranno identiche a quelle delle ex province come la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici». Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la conferenza stampa per illustrare il disegno di legge sulla riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane. Sono presenti anche il vicepresidente Luca Sammartino, e l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina.

«Speriamo che ci possa essere una sessione elettorale per ottobre di quest’anno, ma è evidente che l’aula è sovrana - ha aggiunto- . Ci auguriamo di avvicinarci a questa data perchè approvare la riforma a marzo e poi attendere un anno per la sua applicazione non avrebbe senso. Ovviamente questo governo non si sottrarrà mai a un confronto sereno con le opposizioni», ha concluso

© Riproduzione riservata